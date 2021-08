FOTO – Perisic pronto a lottare da domani: «Let’s go»

L’Inter è pronta ad aprire la nuova stagione. Domani contro il Genoa a San Siro i nerazzurri aprono la nuova Serie A con il compito di difendere lo scudetto. Uno dei protagonisti sarà anche Ivan Perisic che ha postato in queste ore una foto sul suo profilo Instagram suonando la carica.

CAMMINO TRACCIATO – È stato uno dei protagonisti della cavalcata Scudetto dello scorso anno e si candida ad esserlo anche in questa stagione. Perisic è pronto a cominciare con l’Inter e domani contro il Genoa dovrebbe essere lui il titolare della fascia sinistra con Federico Dimarco dalla panchina (vedi articolo). Il croato in queste ore ha postato una foto per caricare l’ambiente nerazzurro che lo ritrae con il nuovo kit gara dell’Inter e seguita da una breve didascalia: «Let’s go» (andiamo, ndr). Dunque Perisic è carico per difendere lo Scudetto con i nerazzurri, riuscirà ad essere ancora decisivo?