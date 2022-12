FOTO − Perisic, orgoglio croato. E spunta l’abbraccio con Lautaro Martinez!

Ivan Perisic disputerà la finalina terzo/quarto posto con la sua Croazia dopo il KO in semifinale con l’Argentina dell’ex compagno Lautaro Martinez. L’orgoglio dell’ex Inter sui social

ORGOGLIO E ABBRACCIO − Certamente non manca d’orgoglio l’ex nerazzurro Ivan Perisic, il quale dovrà accontentarsi della finalina per il terzo posto al Mondiale in Qatar. La sua Croazia è stata battuta in semifinale dall’Argentina dell’amico Lautaro Martinez. Bello l’abbraccio fra i due a fine partita. L’ex laterale dell’Inter ha sottolineato, inoltre, la voglia della sua nazionale di lottare per la vittoria del bronzo. Il suo post su Instagram.

La finalina si disputerà sabato 17 dicembre alle 16 italiane.