FOTO – Perisic con l’Inter in testa: celebrata nuovamente la Coppa Italia

Ivan Perisic scatenato sui suoi canali social quest’oggi, quasi a voler mostrare tutto il suo attaccamento all’Inter. Dopo la storia pubblicata oggi (vedi articolo), il croato è tornato a celebrare anche la vittoria di mercoledì in Coppa Italia.

RICORDI RECENTI – Ivan Perisic carichissimo e scatenato sui social, a poco più di 24 ore dalla gara decisiva per continuare a credere nello scudetto, ovvero quella di domani in trasferta contro il Cagliari. L’esterno croato ha infatti pubblicato una foto per celebrare, nuovamente, la vittoria in Coppa Italia

Insieme a lui Arturo Vidal e Joaquin Correa, poco prima di andare a festeggiare il trofeo conquistato contro la Juventus.