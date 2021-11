FOTO − Perisic in festa dopo la qualificazione ai Mondiali della sua Croazia

Perisic ha raggiunto un grande traguardo con la maglia della sua Croazia. Il centrocampista dell’Inter, battendo la Russia sabato pomeriggio, ha ottenuto il pass diretto per i Mondiali in Qatar

FESTA − Grande traguardo per la Croazia che ha raggiunto direttamente la fase finale dei prossimi Mondiali in Qatar. Ivan Perisic è uno dei protagonisti della selezione di Dalic, cosi come l’altro giocatore dell’Inter Marcelo Brozovic. Grazie alla vittoria per 1-0 contro la Russia, i vice campioni del Mondo hanno scavalcato in classifica la squadra di Valerij. Perisic ha festeggiato tramite un post pubblicato sul proprio account Instagram.