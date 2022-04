FOTO – Perisic, corsa e sorrisi in allenamento in preparazione di Inter-Verona

Ivan Perisic oggi ad Appiano Gentile con il resto del gruppo in preparazione di Inter-Verona (vedi articolo), dopo l’allenamento ha pubblicato una foto che lo ritrae in allenamento.

IN ALLENAMENTO – Ivan Perisic corre verso Inter-Verona e sorride in allenamento con diversi compagni, in particolare Edin Dzeko, così come si evince dalle storie pubblicate su Instagram dall’esterno croato e dal post che ha pubblicato subito dopo.

