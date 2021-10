FOTO – Perisic e i colori nerazzurri sulla pelle: «Sempre forza Inter!»

Perisic è stato uno dei migliori in campo anche contro la Juventus (vedi articolo). Sui propri social, l’esterno dell’Inter ritorna sul derby d’Italia e dedica un pensiero ai colori nerazzurri.

AMORE NERAZZURRO – Ivan Perisic ha offerto una prestazione maiuscola contro la Juventus a San Siro. Questa ormai non è più una notizia, in quanto l’esterno dell’Inter sta collezionando voti altissimi ormai da mesi. Solo un leggero affaticamento nel secondo tempo l’ha fermato e costretto ad abbandonare il terreno di gioco (vedi articolo). Attraverso il proprio account Instagram, il croato ha mandato un messaggio al mondo nerazzurro: “Sempre forza Inter!”. Ad accompagnare queste importanti parole, le foto della partita contro i bianconeri, tra le quali spicca quella dell’esultanza con Edin Dzeko dopo il gol che ha portato in vantaggio l’Inter nel primo tempo. Di seguito il post dall’account Instagram ufficiale.

Fonte: Instagram – Ivan Perisic