FOTO – Perisic, applauso alla prova difensiva dell’Inter: «Clean sheet!»

Perisic torna sulla vittoria dell’Inter allo Stadio Arechi contro la Salernitana (vedi articolo). Attraverso i propri social, l’esterno nerazzurro si gode l’ennesima partita con la porta inviolata per la squadra di Inzaghi.

SOLIDA – Due giorni dopo il grande successo dell’Inter sulla Salernitana, Ivan Perisic ripensa al match che l’ha visto grande protagonista sulla fascia sinistra. L’esterno croato è sempre più un leader tecnico dei nerazzurri e Simone Inzaghi lo considera giustamente uno degli insostituibili del suo undici titolare. Sul proprio profilo Instagram, il classe ’89 posta le migliori immagini del match dell’Arechi e commenta: “Clean sheet”. Altra grande prova difensiva e porta inviolata per i campioni d’Italia in carica. Molto del merito va anche al numero 14, che con la sua applicazione tattica e i suoi miglioramenti in fase di non possesso, creano un autentico bunker sulla sinistra insieme ad Alessandro Bastoni. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Ivan Perisic