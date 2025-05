FOTO – Perisic all’amico Dumfries: «Il duro lavoro paga, orgoglioso di te»

Perisic si congratula con l’ex compagno Denzel Dumfries, dopo la straordinaria prova di Barcellona. L’ex laterale dell’Inter si esprime sui social con una storia.

ORGOGLIO – La prova disarmante di Dumfries non è passata inosservata neanche all’ex compagno Ivan Perisic. Il croato infatti ha voluto dedicare una storia Instagram all’amico olandese. Non solo è stato ironico nei suoi confronti, ma allo stesso tempo ha parlato di orgoglio ed entusiasmo nel vederlo così performante e decisivo. Queste le parole nella storia IG del croato oggi al PSV Eindhoven: «Non saresti così offensivo contro di me. Sono molto orgoglioso di te, il duro lavoro alla fine paga». E Dumfries ha imparato tanto da Perisic durante gli anni di militanza del croato tra le fila nerazzurre. Di seguito la storia:

Dumfries divino e l’Inter punta tutto su di lui

MAGICO – Che dire di Dumfries! Dopo un mese e mezzo è ritornato a giocare titolare (l’ultima volta il 16 marzo contro l’Atalanta) e ha realizzato una clamorosa doppietta nella semifinale di andata di Champions League. Doppietta che gli vale l’ingresso nella storia dell’Inter (vedi dati statistici). Un gol di mezza rovesciata e l’altro di testa: forza e dirompenza fisica per l’olandese ex PSV. Oggi il vero uomo in più della Beneamata che sogna la finale di Monaco di Baviera.