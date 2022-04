FOTO – Perisic al Mondiale sfida due ex compagni all’Inter: «I miei ragazzi!»

Perisic ai Mondiali in Qatar giocherà nel Girone F e sfiderà Canada e soprattutto Belgio e Marocco. Nazionali di due suoi grandi ex compagni all’Inter, ceduti la scorsa stagione. Ecco la storia pubblicata dall’esterno croato sui social.

EX COMPAGNI – La Croazia di Ivan Perisic al Mondiale in Qatar sfiderà Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, suoi due ex compagni all’Inter. L’esterno croato dopo i sorteggi (vedi QUI), ha pubblicato una storia su Instagram taggando proprio i due giocatori: “I miei ragazzi!”

Di seguito la storia pubblicata sui social da Ivan Perisic.