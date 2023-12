FOTO – Pavard si gode l’Inter: «Bello essere a casa!»

Pavard è vicino al rientro dopo il brutto infortunio di un mese fa, lasciato praticamente ormai alle spalle. Il difensore francese si è rivisto in campo, dopo la partita a San Siro contro l’Udinese, scherzando con i compagni, in particolare Marcus Thuram.

RITORNO A CASA – Benjamin Pavard ha a cuore l’Inter e viceversa. Il difensore francese presto tornerà a disposizione di mister Simone Inzaghi anticipando nettamente il rientro, dopo il brutto infortunio di un mese fa. Il calciatore ha tanta voglia di tornare a disposizione, e lo ha dimostrato anche ieri sera dopo la vittoria in casa con l’Udinese, quando è entrato in campo per scherzare con Marcus Thuram e il resto dei compagni, ma soprattutto per salutare i tifosi presenti. Questo il messaggio pubblicato oggi sui social: «È bello essere a casa». Il calciatore dovrebbe tornare a disposizione, almeno in panchina, in vista della trasferta dell’Olimpico contro la Lazio.