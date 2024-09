FOTO – Pavard sempre con l’Inter in testa: gita e cappuccino… Nerazzurro!

Benjamin Pavard non perde mai occasione di mostrare il suo amore per l’Inter e per i colori nerazzurri. Non lo ha fatto neanche oggi, dopo una gita a Venezia sfruttando il riposo concesso da Simone Inzaghi prima della ripresa degli allenamenti.

TURISTA – Benjamin Pavard turista a Venezia, sfruttando il riposo concesso da Simone Inzaghi. Il francese è uno dei giocatori rimasti ad Appiano Gentile in questa sosta per le nazionali, non venendo convocato da Didier Deschamps (sconfitto, peraltro, 1-3 contro l’Italia nella prima giornata di UEFA Nations League). E fra le foto pubblicate dal difensore, ne salta all’occhio una in particolare…

Un cappuccino tutto nerazzurro per Benjamin Pavard, che ha richiesto proprio di farsi ‘disegnare’ il logo dell’Inter con la schiuma. Che dire?