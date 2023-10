FOTO – Pavard, Francia-Scozia dal sapore speciale: «Come a casa»

Pavard domani (martedì) scenderà in campo a Lille per l’amichevole che la Francia disputerà contro la Scozia. Il difensore dell’Inter, cresciuto calcisticamente nel Lille, allo stadio Pierre-Mauroy è come a casa. E intanto San Siro lo aspetta

VECCHIA CASA – Benjamin Pavard domani sarà impegnato con la Francia nell’amichevole contro la Scozia in programma a Lille. Proprio allo stadio Pierre-Mauroy, sede della sfida, il difensore si sente “come a casa”, come sottolinea la Nazionale francese su Instagram. Occhi al cielo per Pavard che in attesa di tornare nella sua nuova casa, San Siro, si gode l’atmosfera del suo vecchio nido.

Un tuffo nel passato certamente piacevole.