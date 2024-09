FOTO – Pavard, Francia-Italia in tv! E c’è frecciatina a Deschamps

Benjamin Pavard non è stato convocato da Didier Deschamps per le partite della Francia contro Italia e Belgio. Il difensore dell’Inter lancia una frecciatina al suo CT.

TIFO – Stasera Francia-Italia, primo match di Nations League per entrambe le nazionali. Non sarà della partita, il difensore dell’Inter Pavard. Infatti, il CT Didier Deschamps ha deciso di non convocarlo per queste due partite contro Italia e Belgio. Il nerazzurro, zero minuti ad Euro 2024, guarderà dunque da casa il match e tiferà per i propri compagni, come testimoniato anche dalla sua story su Instagram. Un story, che sicuramente sa di frecciatina anche al proprio CT.

Pavard concentrato sull’Inter: già protagonista!

PROTAGONISTA – Pavard dunque sfrutterà questo periodo di pausa per allenarsi al meglio con l’Inter. Il francese, dopo aver saltato la partita contro il Genoa, è rientrato contro Lecce e Atalanta. E non è un caso, che i nerazzurri abbiano lasciato inviolata la propria porta sia contro i salentini che contro gli orobici. Contro la Dea, Pavard è stato tra i migliori in campo. Fantastico il suo colpo di tacco sul primo gol per liberare Mkhitaryan. L’ex Bayern Monaco sarà uno dei protagonisti dopo la sosta, quando l’Inter sfiderà in sequenza Monza, Manchester City e Milan.