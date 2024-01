FOTO – Pavard felice: «Nel mio posto preferito!». Thuram replica

Pavard è sceso in campo dal 1′ in Inter-Verona, partita vinta dai nerazzurri con gol vittoria di Frattesi aspramente contestato dal Verona. Il francese, che una partita da titolare non la giocava dai primi di novembre, su Instagram festeggia i 3 punti e il suo ritorno in campo in pieno stile ‘Benji l’interista’

Benjamin Pavard ha finalmente riconquistato la maglia da titolare dopo l’infortunio subito a inizio novembre durante la sfida con l’Atalanta. Il francese in Inter-Verona è sceso in campo dal 1′ disputando un’ottima partita. Su Instagram Pavard festeggia i 3 pesantissimi punti conquistati con il gol di Davide Frattesi quasi all’ultimo respiro in pieno stile ‘Benji l’interista’, come gli fa notare l’amico e compagno di squadra Marcus Thuram: “Felice per la vittoria, felice di essere al mio posto preferito: in campo con i ragazzi, con voi a San Siro e insieme primi in classifica! Forza Inter, grande spirito di squadra”, scrive l’ex Bayern Monaco. Pronta la replica di Thuram: “Benji l’interista”.

Sì, Pavard ha sposato l’Inter in tutto e per tutto.