FOTO – Pavard e l’amore per l’Inter: «Bentornati con due stelle»

Benjamin Pavard è uno dei protagonisti di Inter-Lecce: tornato da titolare dopo aver saltato la prima in favore di Yann Bisseck, il francese ha pubblicato una foto per esprimere tutta la sua gioia dopo la vittoria.

BENTORNATI – Prima stagionale a San Siro per l’Inter e prima vittoria, dopo il pareggio nella gara di apertura contro il Genoa in trasferta. Tra i protagonisti del 2-0 al Lecce anche Benjamin Pavard, tornato titolare sulla destra del terzetto difensivo a protezione di Yann Sommer. Una buonissima prestazione quella del francese, così come quella dei compagni di squadra che hanno strappato tre punti senza incorrere in troppe difficoltà o sofferenze.

DUE STELLE – E lo stesso Benjamin Pavard ha voluto esprimere tutta la sua gioia non solo per la vittoria, ma anche per l’essere tornati a giocare davanti ai tanti, tantissimi, sostenitori nerazzurri. Con una foto su Instagram, il difensore francese ha pubblicato una foto della partita proprio di ieri sera, con tanto di didascalia ben chiara: “Bentornato a casa, tre punti e due stelle sul petto“.