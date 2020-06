FOTO – Parma-Inter, Lautaro Martinez esulta al fischio finale

In Parma-Inter Lautaro Martinez non ha bissato il gol siglato sette giorni fa, ma ha giocato una gara positiva. Nella vittoria finale c’è il suo zampino, grazie all’assist per il momentaneo pareggio di Stefan de Vrij. Il suo commento a fine gara.

VITTORIA! – Parma-Inter è un’altra prova estenuante per Lautaro Martinez. Il pressing asfissiante dei difensori emiliani non lascia respirare l’argentino, che difficilmente riesce ad essere pericoloso sotto rete. Un anno fa l’Inter uscì dal Tardini coi 3 punti grazie ad un suo gol, oggi deve accontentarsi di poco meno. È suo infatti l’assist per il gol di Stefan de Vrij, che all’84’ pareggia i conti e avvia l’arrembaggio che porta alla vittoria finale. Nel complesso, una gara positiva per Lautaro Martinez, che allontana – pur non avendole mai rifocillate – le sempre più flebili voci di mercato. A fine gara esulta per la vittoria, condividendo alcuni scatti sui social. Semplice ma d’impatto il commento: “#ForzaInter 🔵⚫️ @inter 🙅‍♂️💪“.