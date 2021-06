L’avventura di Gaetano Pio Oristanio con la maglia dell’Inter Primavera sembra ormai arrivata ai titoli di coda. Il giovane attaccante classe 2002 ha voluto salutare i propri compagni tramite una foto sul proprio profilo Instagram.

AI SALUTI − Gaetano Pio Oristanio sembra essere ormai ai saluti con la maglia dell’Inter Primavera. Il ragazzo classe 2002 ha totalizzato 25 presenze in questa stagione, condite da cinque gol e tre assist. Sfortunata l’ultima gara in nerazzurro per Oristanio che ieri ha perso con la sua Inter la semifinale del Campionato Primavera 1 per 2-3 contro l’Empoli (vedi articolo). Per lui pronto il salto tra i professionisti. L’Inter, che crede molto nelle qualità del suo talento, valuta l’opzione migliore per un prestito. L’attaccante, cercato da diversi club in Serie B, intanto, finita la stagione, ha voluto salutare e ringraziare i propri compagni e i tifosi accorsi allo stadio tramite un post su Instagram. Di seguito la foto in compagnia della squadra e una didascalia: «Grazie».

