FOTO – L’opera artistica per celebrare lo storico scudetto dell’Inter!

Henrikh Mkhitaryan ha mostrato un’opera d’arte realizzata da Stephane Cipre per celebrare il ventesimo scudetto vinto dall’Inter. Non solo l’armeno in posa con l’opera d’arte ma anche il resto della squadra

L’OCCASIONE – L’Inter ha vinto il suo ventesimo scudetto, nell’ultima stagione, grazie alla vittoria per 2-1 nel derby contro il Milan. In quell’occasione le due reti furono siglate da Francesco Acerbi, nel primo tempo, e Marcus Thuram, nella seconda frazione del match. Inutile la marcatura dell’1-2 da parte di Fikayo Tomori, il cui colpo di testa insaccatosi in rete non è bastato per garantire la rimonta dei rossoneri nel match scudetto. Con lo storico successo nel derby l’Inter ha conquistato la tanto auspicata seconda stella, da cui intenderà ripartire per lanciare la sfida alle proprie avversarie nella prossima stagione.

Mkhitaryan posta un’opera realizzata per celebrare il ventesimo dell’Inter!

LA CELEBRAZIONE – Henrikh Mkhitaryan ha postato sul suo account Instagram una serie di immagini che ritraggono vari calciatori dell’Inter posare con l’artista Stephane Cipre, autore di una bella opera d’arte con cui ha celebrato la vittoria del ventesimo scudetto da parte dell’Inter. L’auspicio dei calciatori nerazzurri, così come della società e dei tifosi del club meneghino, è quello di continuare a vivere nuovi successi come quello storico della scorsa stagione. Un traguardo dalla portata storica difficilmente pareggiabile.

Ecco Mkhitaryan in posa con l’opera d’arte che celebra lo scudetto della seconda stella.