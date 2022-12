FOTO – Onana si rilassa con Mbappè e un ex giocatore dell’Inter

Andre Onana, tornato da poco agli ordini di Inzaghi e subito in campo per Reggina-Inter, è stato immortalato in compagnia di Kylian Mbappe e di una vecchia conoscenza nerazzurra

BUONA COMPAGNIA – Andre Onana ha pubblicato una foto su Instagram dove viene immortalato in compagnia di Kylian Mbappe e Achraf Hakimi, ex giocatore dell’Inter fresco di storico quarto posto al Mondiale con il Marocco.

Ecco la foto postata dal camerunense sul proprio account Instagram.