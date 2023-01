FOTO – Onana in posa con Buffon dopo aver scambiato la maglia

SCAMBIO MAGLIA – André Onana, ancora titolare in occasione di Inter-Parma sfida di Coppa Italia, dopo la vittoria per 2-1 a San Siro ha scambiato la maglia con Gianluigi Buffon, titolare con i crociati a quasi 45 anni. Di seguito la foto pubblicata attraverso le storie Instagram dal portiere nerazzurro in compagnia proprio dell’italiano.

