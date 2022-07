FOTO – Onana: «I sogni si avverano! Grazie al presidente e tutta l’Inter»

L’Inter ha ufficializzato poco fa André Onana, il nuovo portiere per la prossima stagione. L’estremo difensore arriva a parametro zero dall’Ajax e poco fa ha voluto ringraziare tutti.

RINGRAZIAMENTI – L’Inter ha il suo nuovo portiere, ufficialmente. Ufficialmente perché Onana era un affare fatto ormai da tempo e l’ufficialità, anche per rispetto dell’Ajax, è arrivata proprio oggi al primo giorno di calciomercato. Sui social, il nuovo estremo difensore, ha voluto ringraziare tutti.

Dreams come true.

Super excited to join my new club, @inter!

I want to thank the president, the whole board of Inter, the coach and my own team for making my dream reality. pic.twitter.com/O9Xb28jTGq

— Andre Onana (@AndreyOnana) July 1, 2022