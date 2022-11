FOTO – Onana esulta: «Grande vittoria! Pensiamo già alla prossima sfida»

André Onana, anche ieri tra i protagonisti della vittoria dell’Inter in casa contro il Bologna, attraverso i social ha elogiato la prestazione della squadra pensando già alla prossima partita.

GRANDE VITTORIA – André Onana esprime tutta la sua felicità per la vittoria in Inter-Bologna: «Una grande vittoria per continuare il nostro cammino. Pensando alla prossima sfida. Andiamo Inter!». Di seguito il post pubblicato su Instagram dal portiere nerazzurro.

