FOTO – Onana e Zhang insieme! Il primo incontro avvenuto a metà maggio

L’Inter ha ufficializzato, poco fa, André Onana, il nuovo portiere arrivato a parametro zero dall’Ajax (vedi articolo). In sede Inter Onana è arrivato a metà maggio dove ha conosciuto anche Steven Zhang.

RACCONTO – Come vi avevamo raccontato a metà maggio, Onana era arrivato in sede Inter per firmare il contratto e conoscere anche il presidente Steven Zhang (vedi articolo). Poco fa è arrivato l’annuncio ufficiale del nuovo acquisto e l’Inter ha postato anche questa foto.

Sui profili dell’Inter infatti è comparsa la foto di Onana con Zhang che si salutano e si stringono la mano. Il patron, a maggio, ha dato il benvenuto di persona.