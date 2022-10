FOTO – Onana celebra la vittoria dell’Inter e il suo quarto clean sheet

Andre Onana ieri ha collezionato il quarto clean sheet su 7 presenze stagionali. Oltre a ciò, si è reso protagonista di una bellissima parata verso la fine del match. Il camerunense ha celebrato così la quarta vittoria consecutiva in campionato

VITTORIA IMPORTANTE – Andre Onana si è espresso così sul proprio profilo Instagram. Il portiere nerazzurro ha pubblicato un post sul proprio profilo in cui ha festeggiato la vittoria dell‘Inter contro la Sampdoria. Inoltre, per il camerunense è arrivato il quarto clean sheet stagionale su sette presenze. Il numero 24 ha mantenuto la porta inviolata anche ieri, distinguendosi per una grande parata su Pussetto al minuto 87.

Ecco la foto pubblicata dal camerunense sul proprio profilo Instagram.