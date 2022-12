FOTO − Onana in attesa del rientro all’Inter gioca in patria e cambia ruolo!

André Onana ha lasciato Qatar prima della sua Nazionale dopo il litigio con il Commissario Tecnico Rigobert Song. Il portiere dell’Inter, in vacanza in Camerun, in attesa del rientro a Milano si è messo a centrocampo in una partitella con i ragazzini del paese

PARTITELLA − Onana in vacanza prima del ritorno all’Inter, atteso sul finire di settimana prossima. Il portiere si trova al momento in Camerun per alcuni giorni di riposo. Su Instagram ha pubblicato alcune foto che lo vedono in mezzo al campo insieme ai ragazzi del paese a giocare una semplice partitella. Stupisce il suo ruolo: non in porta bensì in mezzo al campo. D’altronde i piedi sono quelli: ah, meglio che Song non veda queste immagini!

Presto il ritorno in nerazzurro.