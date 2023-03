FOTO – Olanda, de Vrij si unisce alla Nazionale dopo convocazione

Stefan de Vrij, convocato per sostituire Matthijs de Ligt, si unisce alla Nazionale dell’Olanda prima del match con la Francia.

FOTO – Stefan de Vrij, difensore dell’Inter, è stato chiamato in sostituzione di Matthijs de Ligt a seguito di un’infezione virale che ha colpito altri quattro giocatori dell’Olanda (vedi articolo). A seguire le immagini pubblicate dall’account Twitter della Nazionale olandese di calcio.

Stefan de Vrij, Ryan Gravenberch & Kjell Scherpen will join the squad ahead of the game against France.#FRANED pic.twitter.com/Lav0qoxFwo

— OnsOranje (@OnsOranje) March 23, 2023