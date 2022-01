FOTO – Nuovo logo Inter omaggio all’Anno della Tigre… o agli arrosticini?

Il logo utilizzato dall’Inter sui propri canali social in questi giorni dovrebbe rappresentare il graffio degli artigli di una tigre ma c’è chi sostiene che il vero omaggio sia… agli arrosticini abruzzesi!

ANNO DE…GLI ARROSTICINI – Il “nuovo” logo dell’Inter, dedicato all’Anno della Tigre come omaggio al Capodanno Cinese 2022 (vedi video) e utilizzato su tutti i canali social della società nerazzurra, non è passato inosservato. E proprio sui social c’è chi sostiene che il triplo graffio, più che dagli artigli della tigre, sia realizzato da qualcos’altro. Questa è la teoria della nota pagina Facebook L’abruzzese fuori sede, che scherza sul logo graffiato: “Lungi da me voler parlare di pallone, ma credo possa essere interessante far notare come il nuovo logo dell’Inter sia palesemente formato da tre arrosticini orizzontali, con tanto di fornacella in verticale. Si vedono proprio i pezzettini di grasso. Un omaggio?”. Effettivamente, per chi ha dimestichezza con la cucina abruzzese, il logo dell’Inter sembra proprio essere attraversato da tre arrosticini… Di pecora, non di tigre!

