FOTO − La notte di Liverpool, l’Inter è carica: «Da tanto tempo stavamo…»

È arrivata finalmente la notte di Liverpool, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L’Inter è chiamata all’impresa. Intanto, sul proprio account Twitter, il club nerazzurro suona la carica

CI SIAMO − È la notte di Anfield e di Liverpool. Tutto pronto per la grande serata di Champions League con l’Inter chiamata a compiere qualcosa di storico: ribaltare lo 0-2 subito all’andata. Ma notti come queste si dovranno vivere intensamente e fino all’ultimo respiro. Il club nerazzurro, tramite un post su Twitter, non vede l’ora di giocare: «Da tanto tempo stavamo aspettando questo momento».

Che notte ad Anfield. Stadio che la Beneamata ritrova dopo ben 14 anni. Ovvero da Liverpool-Inter 2-0 firmato Kuyt e Gerrard.