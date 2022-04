FOTO – Nascondino? No! Denzeldino. Dumfries si mimetizza bene?

L’Inter ha vinto 3-0 contro il Milan ma non c’è tempo per tirare il fiato. I nerazzurri sabato sono in campo contro la Roma e oggi ad Appiano Gentile si sono allenati agli ordini di Simone Inzaghi. E Denzel Dumfries si diverte con le sagome.

GIOCO – E’ nato un nuovo gioco ad Appiano Gentile? Se conoscevate Nascondino, ora dovete rinnovarlo Denzeldino. I nerazzurri oggi si sono allenati dopo il 3-0 al Milan e Dumfries si è mimetizzato bene.

Come nascondersi e non farsi trovare? Tutorial by Dumfries. Momenti di felicità dunque ad Appiano Gentile.