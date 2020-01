FOTO – Moses primo allenamento con la maglia dell’Inter! Conte osserva

Victor Moses scalpita. Dopo l’ufficialità, arrivata nella giornata di ieri (qui i dettagli), il giocatore si è messo subito a disposizione di Antonio Conte. Tramite il proprio profilo Instagram il calciatore nigeriano ha mostrato le immagini del suo primo allenamento con la maglia nerazzurra.

AL LAVORO – Victor Moses è atterrato sul pianeta Inter. Il calciatore nigeriano, arrivato in prestito dal Chelsea, si è subito messo a disposizione di Antonio Conte. Il calciatore lavorerà duramente per scalare le gerarchie e conquistare una maglia da titolare. Tramite il proprio profilo di Instagram Moses ha voluto mostrare le foto del suo primo allenamento in maglia nerazzurra. Di seguito le immagini.