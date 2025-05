FOTO – Moratti compie gli anni, Zanetti lo celebra: ‘L’Inter e l’interismo’

L’ex presidente e patron dell’Inter Massimo Moratti compie 80 anni. A fargli auguri il suo più grande capitano: la leggenda Javier Zanetti.

BUON COMPLEANNO – Tanti auguri al presidentissimo Massimo Moratti, che oggi compie 80 anni. Il grande ex presidente e patron è festeggiato da Javier Zanetti su Instagram. La leggenda interista, oggi vicepresidente, ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a Moratti e con in mano il trofeo del Mondiale per Club vinto nel dicembre del 2010. Questa la didascalia: «Sempre e per sempre. L’Inter e l’interismo. Ogni giorno giorno un amore più grande per i nostri colori. Buon compleanno, presidente 🖤💙».