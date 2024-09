FOTO – Monza-Inter, tra poco si scende in campo: la scelta della maglia!

Monza-Inter è la partita in programma questa sera all’U-Power Stadium, con fischio d’inizio fissato alle ore 20.45. La squadra di Simone Inzaghi, dopo la sosta per le Nazionali e a pochi giorni dall’esordio in Champions League, vuole riprendere il suo cammino in campionato. Intanto è stata comunicata la scelta della maglia

CAMMINO E RIPRESA – Monza-Inter è la partita valevole per la quarta giornata di campionato, in programma alle ore 20.45 all’U-Power Stadium. I Campioni d’Italia in carica prima della sosta avevano chiuso con la bella e convincente vittoria a San Siro contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e proprio per questo hanno tutte le intenzioni di riprendere il cammino nel migliore dei modi.

Monza-Inter, Inzaghi opta per un turnover mirato: comunicata la scelta della maglia

SCELTA CROMATICA – A ormai pochi giorni dall’esordio in Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola, Inzaghi potrebbe optare per un turnover mirato. Nel frattempo, attraverso il proprio account Twitter, l’Inter comunica la scelta della maglia: Lautaro Martinez e compagni scenderanno in campo con la terza maglia, quella gialla.

Questo il tweet pubblicato dalla squadra nerazzurra.