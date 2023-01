FOTO − Monza-Inter 2-2, lady Berlusconi fa festa. La ‘classe’ non fa per lei

A festeggiare per il pareggio del Monza contro l’Inter 2-2 anche lady Berlusconi, Marta Fascina. La compagna del patron brianzolo ha gioito su Instagram postando una storia poco signorile

FESTA − La classe non è acqua. Complimento che non appartiene alla signora Marta Fascina, compagna di Silvio Berlusconi. La donna, nonché deputata della Repubblica Italiana, ha festeggiato il pareggio in extremis del Monza contro l’Inter con una storia Instagram dai toni poco signorili ed eleganti.

A quanto pare la deputata è anche grande tifosa del Milan.