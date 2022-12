FOTO − Mondiale, -3 alla finalissima: l’Inter si ‘affida’ a Lautaro Martinez

Sta per concludersi il Mondiale in Qatar. Fra tre giorni ci sarà la finalissima tra Argentina e Francia. In copertina Lautaro Martinez, il quale rappresenterà l’Inter sul più grande palcoscenico internazionale

COPERTINA − Sarà Argentina-Francia la finalissima del Mondiale. Sfida dal grandissimo fascino tra i campioni del Mondo in carica e i campioni del Sudamerica. Messi contro Mbappé. Ma anche Inter contro Milan, da un lato Lautaro Martinez e dall’altro Giroud e Theo Hernandez. Proprio il Toro rappresenterà i colori nerazzurri, portando avanti una tradizione in atto dal 1982. Ovvero di almeno un interista in finale di Coppa del Mondo.

La finalissima è in programma domenica 18 dicembre alle 16 italiane.