FOTO – Mkhitaryan: «Supercoppa, 1º trofeo con l’Inter e 5ª in mia carriera»

Henrikh Mkhitaryan sorride in foto con tra le braccia la Supercoppa vinta ieri sera a Riyadh con la “sua” Inter per 0-3 contro il Milan.

SUPERCOPPA – Henrikh Mkhitaryan ha celebrato la vittoria della Supercoppa, conquistata ieri sera con la “sua” Inter battendo il Milan per 0-3 a Riyadh, in Arabia Saudita, con un tweet in cui sono presenti una sua foto sorridente con il trofeo tra le braccia e il seguente messaggio. “1º Trofeo con l’Inter, 5ª Supercoppa nella mia carriera😍🏆⚫️🔵🇮🇹 #Supercoppaitaliana #ForzaInter“.

Fonte: Twitter Henrikh Mkhitaryan