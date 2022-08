FOTO – Mkhitaryan soddisfatto: «Lecce-Inter, un esordio vincente»

Prima partita ufficiale con la maglia dell’Inter per Henrikh Mkhitaryan, ieri sera in campo nella partita contro il Lecce dal 58′.

ESORDIO – Henrikh Mkhitaryan è sceso in campo dal 58′ con la maglia dell’Inter in una partita ufficiale. Vittoria in extremis per la squadra nerazzurra in casa del Lecce. Un successo che il centrocampista armeno ha celebrato con una foto e il seguente messaggio su Twitter. “Un esordio vincente!! 🔥🖤💙 #SerieA #LecceInter #ForzaInter“.

Fonte: Twitter Henrikh Mkhitaryan