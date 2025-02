FOTO – Mkhitaryan ricorda il Borussia Dortmund: «Tanto amore!»

Henrikh Mkhitaryan non ha fatto le fortune solamente dell’Inter. Il centrocampista armeno ha voluto ricordare l’anno forse migliore a livello personale della sua carriera su X.

RICORDI – 11 gol in Bundesliga, 5 in Coppa e 7 in Champions League: in totale 23 gol e 32 assist in una sola stagione per Henrikh Mkhitaryan al suo ultimo anno con la maglia del Borussia Dortmund. Nel 2015-2016 l’armeno ha disegnato calcio in Germania e portato a termine la sua migliore annata a livello personale. Non ha vinto nulla in termini di trofei, alla fine il Dortmund arrivò a 10 punti di distanza dal Bayern Monaco primo in classifica in campionato. È difficile però dimenticare ciò che è stato fatto da Mkhitaryan, che da esterno d’attacco ha segnato quanto una punta e servito la punta come il miglior assist-man in circolazione.

Mkhitaryan e la carriera prima dell’Inter

CARRIERA – Il giocatore ha scritto su X: «Tanto amore!». Il Borussia Dortmund è la prima squadra di grande livello in cui Mkhitaryan ha mostrato le sue capacità. Dopo l’armeno è andato all’Arsenal, in seguito alla Roma di José Mourinho. Adesso fa le fortune dell’Inter da anni e Simone Inzaghi non ne può fare proprio a meno. Anche sabato, contro il Napoli, il centrocampista probabilmente partirà dal primo minuto.