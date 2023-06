FOTO – Mkhitaryan: «Non meritavamo di perdere, forza Inter!»

Mkhitaryan dopo la finale di Champions League persa contro il Manchester City ha comunque ribadito la forza dell’Inter, capace di giocarsela alla pari contro gli inglesi. Di seguito il messaggio dell’armeno sui social.

DOPO LA FINALE – Henrikh Mkhitaryan manda un messaggio sui social dopo la finale: «Non meritavamo certo di perdere ieri sera e la sensazione è ancora molto amara. È un sogno d’infanzia per ogni giocatore vincere la Champions League e la nostra volontà era immensa. Grazie a tutti per il vostro amore incondizionato. FORZA INTER SEMPRE».

We certainly didn’t deserve to loose last night and the feeling is still very bitter. It is a childhood dream for every player to win the Champions League and our will was immense. Thank you all for your unconditional love. FORZA INTER SEMPRE🖤💙 #UCLfinal #ChampionLeague… pic.twitter.com/Xx1QF0Eg0q

