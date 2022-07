FOTO − Mkhitaryan è dell’Inter, Zhang approva il quarto colpo estivo

Mkhitaryan è diventato un nuovo giocatore dall’Inter da pochissimi minuti. Il centrocampista armeno, in nerazzurro per i prossimi due anni, ha posato in foto con il presidente Steven Zhang

UFFICIALE − Henrikh Mkhitaryan è ufficiale all’Inter. A quattro giorni dall’inizio del ritiro nerazzurro, il club reso noto l’acquisto del centrocampista armeno. Si tratta del quarto complessivo dell’Inter dopo Romelu Lukaku, Kristjan Asllani e André Onana. Il suo arrivo è stato approvato anche dal presidente Steven Zhang, il quale ha posato con tanto di stretta di mano con l’ex Roma.

Inter scatenata, quarto annuncio consecutivo.