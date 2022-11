FOTO – Mkhitaryan incontra il Papa e dona la maglia dell’Inter con una dedica

Mkhitaryan pubblica sui propri profili social le foto dell’incontro con Papa Francesco al Vaticano. Il centrocampista nerazzurro dona a Sua Santità la maglietta dell’Inter con una dedica per promuovere la partita per la pace.

PARTITA PER LA PACE – Henrikh Mkhitaryan, recatosi a Roma per scendere in campo per la Partita per la Pace, ne ha approfittato per incontrare Papa Francesco. Nel corso della visita al Vaticano, il centrocampista nerazzurro ha regalato a Sua Santità la terza maglia dell’Inter. Il calciatore ha lasciato anche una dedica, poi riportata sul proprio profilo Instagram insieme agli scatti che hanno immortalato l’emozionante momento. Queste le parole del calciatore armeno: «È stato un onore per me incontrare Sua Santità Papa Francesco e contribuire, insieme a giocatori di fama mondiale, al suo sforzo globale per promuovere la pace nel mondo».

La Partita per la Pace (vedi articolo) si è tenuta oggi, 14 novembre, all’Olimpico di Roma.