FOTO – Mkhitaryan esulta: «Vittoria meritata per la squadra!»

Henrikh Mkhitaryan ha deciso la sfida al Franchi all’ultimo respiro. L’armeno, dopo aver condotto un’ottima partita in entrambe le fasi (qui le pagelle) ha regalato i tre punti ai nerazzurri, dopo che la Fiorentina aveva raggiunto i nerazzurri allo scadere.

VITTORIA MERITATA – Così Henrikh Mkhitaryan si è espresso in un post Instagram pubblicato ieri sera. Il numero 22 ha portato i 3 punti ai nerazzurri in pieno recupero, regalando a tutto il popolo interista una gioia immensa. Il quale sta scoprendo piano piano tutte le doti dell’armeno. Oltre ai gol e agli assist, Mkhitaryan si sta distinguendo per un grande lavoro anche in fase di copertura.

Ecco la foto pubblicata dal numero 22 nerazzurro.