FOTO − Mkhitaryan ne colleziona un altro: «Sensazione incredibile»

Mkhitaryan ha alzato al cielo la Supercoppa italiana. Il centrocampista armeno ha vinto il suo terzo trofeo con la maglia dell’Inter.

ALTRO TROFEO − Henrikh Mkhitaryan ha alzato al cielo di Riyad il suo terzo trofeo con la maglia dell’Inter. Per la Beneamata si tratta dell’ottava Supercoppa italiana della storia, la terza consecutiva. Sia in semifinale che in finale, l’apporto dell’armeno è stato encomiabile. Su Twitter fa festa:

Such an amazing feeling to win another important trophy! Greetings to all our fans out there🙋🏻‍♂️🏆💪🏼💪🏼 #Supercoppa #NapoliInter #ForzaInter pic.twitter.com/bjwcYPxW79

— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) January 23, 2024