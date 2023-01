FOTO − Miranda lascia il calcio, l’Inter lo saluta: «121 presenze, boa sorte»

Joao Miranda ha detto addio al calcio definitivamente (vedi video). L’Inter ha voluto salutare a suo modo l’ex difensore brasiliano, che ha militato in nerazzurro dal 2015 al 2019

IL SALUTO − Addio al calcio per Miranda. Il difensore brasiliano lascia a 38 anni. Grande carriera la sua tra Atletico Madrid e Inter. In nerazzurro ha giocato dal 2015 al 2019 non riuscendo a vincere trofei ma ottenendo la qualificazione in Champions League. L’Inter lo saluta su Twitter.

In bocca al lupo anche dalla redazione di Inter-News.