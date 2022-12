FOTO – Milito vince in Qatar con gli ex Inter: il festeggiamento

Milito è in Qatar, dove assisterà domani alla finale dei Mondiali Argentina-Francia. Nell’attesa ha partecipato a un torneo di esibizione fra le leggende e l’ha vinto con alcuni suoi ex compagni all’Inter.

LA FESTA – Diego Milito continua a vincere anche ora che si è ritirato. L’ex attaccante, all’Inter dal 2009 al 2014, è in Qatar e si è aggiudicato (con la formazione del Sud America) il Trofeo delle Leggende, un’esibizione organizzata dalla FIFA nelle attività che accompagnano alla finale dei Mondiali di domani, Argentina-Francia. Con lui in squadra tanti ex Inter, da Roberto Carlos ai suoi compagni Julio César, Diego Forlan e Javier Zanetti (ovviamente capitano).

Questo il post di stamattina di Milito via Instagram, con tante foto fra cui una con Zanetti. E la curiosità di un commento di chi lo schiererebbe titolare domani in attacco nella finale dei Mondiali.