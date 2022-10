FOTO – Milito riabbraccia Mourinho: «Quanti ricordi vissuti insieme José!»

Milito e Mourinho hanno vissuto momento magici insieme all’Inter nell’anno del Triplete. L’argentino, che si trova in Italia in questo periodo, ha assistito al big match tra Roma e Napoli vinto dagli azzurri e per l’occasione ha riabbracciato il suo ex mister

INCONTRO SPECIALE – Diego Milito e José Mourinho sono tra i principali eroi del Triplete dell’Inter. L’attaccante argentino, giunto in nerazzurro su richiesta del tecnico portoghese, ha ripagato la fiducia con tantissimi gol decisivi e il massimo impegno. Il Principe, che si trova in Italia, ha assistito ieri a Roma-Napoli allo stadio Olimpico e per l’occasione ha riabbracciato il suo ex allenatore: “Una grande emozione rivederti José… Quanti ricordi vissuti insieme!”, scrive su Instagram.

Occhi lucidi per tutti gli interisti.