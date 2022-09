FOTO − Milan-Inter, nerazzurri in campo per il riscaldamento: manca poco!

Tra poco inizierà Milan-Inter (segui live). Già in campo i nerazzurri per il riscaldamento sotto un San Siro meraviglioso. Cornice di pubblico impressionante per il Derby della Madonnina

TUTTO PRONTO − Ci siamo quasi per l’inizio di Milan-Inter, il Derby di Milano. Nerazzurri in campo per il riscaldamento. Tanta concentrazione nei volti da Calhanoglu a Dumfries passando per de Vrij e Correa. I motori sono pronti ad accendersi, c’è un Derby tutto da vivere.

A San Siro c’è lo scenario più bello per il Derby più importante d’Italia.