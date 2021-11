FOTO − Milan-Inter day after, Ranocchia: «Non è il risultato che volevamo»

Milan-Inter è terminata 1-1 con i gol di Calhanoglu e l’autorete di de Vrij. Ranocchia, tramite i propri canali social, ha commentato il risultato del Meazza complimentandosi con la squadra ma non nascondendo qualche rimpianto

RIMPIANTO − Il day after di Milan-Inter ha un sapore leggermente amaro per Andrea Ranocchia. Il difensore centrale nerazzurro, tramite il proprio account Twitter, ha voluto fare i complimenti a tutta la squadra nonostante qualche rimpianto per la mancata vittoria. Questo il post del giocatore con tanto di didascalia: «Grande partita di tutti ma non è il risultato che volevamo. Testa alla prossima!».

Partita decisa nel primo tempo con il rigore trasformato da Hakan Calhanoglu e l’autogol di Stefan de Vrij. Un secondo rigore sbagliato dai nerazzurri con Lautaro Martinez.