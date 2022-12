FOTO – Mihajlovic, Correa manda un ultimo abbraccio al suo ex allenatore

Mihajlovic è scomparso oggi all’età di 53 anni dopo una dura lotta contro la leucemia (vedi articolo). Anche Correa vuole ricordare il suo ex allenatore ai tempi della Sampdoria

SALUTO – Sinisa Mihajlovic ci ha lasciati, la sua lotta contro la leucemia è terminata non come tutti avremmo voluto ma con il peggiore dei destini. Joaquin Correa vuole dare un ultimo saluto al suo ex allenatore ai tempi della Sampdoria: l’argentino, attraverso le sue Instagram Stories, manda un ultimo abbraccio al tecnico serbo.

Questa la foto pubblicata da Correa.