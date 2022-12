FOTO – Mihajlovic, Cordoba: «Grazie per quello che mi hai insegnato»

Il 16 dicembre del 2022 ci ha lasciato Sinisa Mihajlovic all’età di 53 anni. Ai messaggi per il serbo si aggiunge anche quello di un suo ex compagno all’Inter, Ivan Ramiro Cordoba, che ha scritto questo su Twitter.

AMICIZIA – Sinisa Mihajlovic, ex allenatore del Bologna, ci ha lasciato pochi attimi fa. Sono stati diversi i messaggi per ricordare il serbo, tra cui quello di Javier Zanetti (vedi articolo). Poco fa anche Ivan Ramiro Cordoba, ex compagno di Mihajlovic all’Inter, ha voluto ricordare il suo amico, scrivendo: “Grazie per tutto quello che mi hai insegnato e mi hai sempre sostenuto e incoraggiato ad essere migliore. Ti ricorderò per sempre così Sinisa Mihajlovic”.

L’ex difensore centrale nerazzurro Cordoba così su Twitter.