FOTO – Matthaus carica i nerazzurri in vista del Derby: Â«Forza InterÂ»

FOTO – Matthaus carica i nerazzurri in vista del Derby: «Forza Inter»

Lothar Matthaus, ex campione nerazzurro, ha caricato la squadra nerazzurra in vista del Derby Milan-Inter, in programma oggi pomeriggio

TWEET – Lothar Matthaus ha pubblicato un messaggio su Twitter, corredato da una foto che lo ritrae in maglia nerazzurra con l’allora allenatore Giovanni Trapattoni. Queste le parole dell’ex fuoriclasse in vista del Derby Milan-Inter di oggi pomeriggio. “Forza Inter 🖤💙 @Inter #derbymilano #milaninter @SerieA (Source: picture alliance / dpa)“.